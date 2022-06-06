Как изменить свое питание летом?

В летнее время нашему организму требуется совершенно иное питание, нежели холодной зимой. Углеводы, которые помогают согреться в холода, постепенно заменяются на более легкие и освежающие продукты, содержащие много воды. Жирные и жареные блюда уходят на второй план, а на замену им приходят свежие овощи и фрукты, насыщающие нас витаминами.

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Организму-то изменить питание летом хочется, а вот сам человек зачастую не знает, как правильно питаться в теплое время года, или же не желает прислушаться к своим потребностям.

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О каких правилах летнего, облегченного питания стоит помнить, чтобы не навредить себе?

Во-первых, следует больше пить воды

В жаркие дни жидкость из организма очень быстро испаряется, поэтому, чтобы оставаться здоровыми, стоит постоянно восполнять ее баланс. Диетологи уже давно указывают на то, что в день следует выпивать достаточное количество чистой питьевой воды без газа. А вот летом это количество нужно увеличить еще на 2 стакана.

Количество воды, необходимое здоровому организму, берут из расчета 30 мл на 1 кг веса. Если из-за конкретных заболеваний чрезмерное употребление жидкости запрещено, стоит составить свое собственное расписание питьевого режима.

Питайтесь менее калорийно

Из-за высокой температуры воздуха организм расходует в сутки намного меньше энергии, чем в зимнее время. Поэтому стоит подумать о сокращении употребляемых калорий.

Постарайтесь убрать из своего рациона слишком жирные продукты, особенно животного происхождения. Распределите питание следующим образом:

30% жиров (из них две трети являются растительными), 55% белков, 15% углеводов.

Пересмотрите режим питания

Из-за увеличенного светового дня и большей активности человека, необходимо полностью пересмотреть режим питания. Диетологи рекомендуют разделять прием еды в течение дня на 5 6 частей. Из них три должно быть основных и 2 3 перекуса. Завтрак стоит начинать раньше, чем обычно. Обедать около половины дня (12.00), а ужинать до 6 часов вечера. При этом стоит также запомнить, что на завтрак нужно съедать 35% всех суточных калорий, на обед и ужин — по 25%, а на поздние перекусы — 15%.

Насытьте свой рацион овощами и фруктами

Летняя щедрость природы должна быть использована в полной мере. Поэтому постарайтесь добавить в свой рацион питания как можно больше сезонных овощей. Кабачки, помидоры, баклажаны, огурцы, капуста, болгарский перец, кукуруза — все это можно употреблять в сыром виде, тушить или готовить на гриле. Не забывайте и про ягоды с фруктами. Именно в летний сезон можно полностью насладиться их неповторимым вкусом. При этом фрукты рекомендовано употреблять в первой половине дня, лучше всего во время завтрака. Из них также можно готовить смузи или коктейли.

Не солите

Если вы не хотите столкнуться с отеками конечностей и нарушением водно-солевого баланса, стоит меньше употреблять соли, особенно в летний зной.