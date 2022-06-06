Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Врач назвал напитки, опасные для людей после 60 лет

Мира Маркина

Сладкие соки, газированная вода, кофе и алкоголь могут нанести непоправимый вред здоровью пожилого человека, считает диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Почему с этими напитками следует быть осторожными, он рассказал «Москве 24».

Врач назвал напитки, опасные для людей после 60 лет
Фото: unsplash.comunsplash.com

Бесконтрольное употребление кофе может привести к остеопорозу, а также дефициту важных микроэлементов, поскольку этот напиток «выводит» их из организма.

Опасен кофе еще и потому, что провоцирует повышение-снижение артериального давления, отмечает врач. Такие «скачки» являются повреждающим фактором для сосудистой стенки.

«У людей в возрасте сосудистая стенка в принципе уже хрупкая, и при этом повреждающем факторе в эти микротрещины, назовем это так, будет откладываться большее количество холестерина. Это в дальнейшем будет приводить к более быстрому развитию атеросклеротических изменений», – объяснил Евгений Арзамасцев.

С алкоголем людям старше 60 лет также рекомендуется быть чрезвычайно осторожными, поскольку он способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ускоряет старение клеток и их обезвоживание.

«Алкоголь способствует ограничению поступления жидкости в клетку. Сама вода будет находиться во внеклеточном пространстве, при этом клетка не будет получать питание. Это клетки миокарда, клетки печени, абсолютно любые клетки», – резюмировал диетолог.

Если пациенты находятся в группе риска по развитию сахарного диабета или имеют диагноз «избыточный вес», регулярное потребление сладких газированных напитков, а также пакетированных соков может ухудшить их состояние.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, почему не стоит покупать квас в магазине.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители