Врач назвал напитки, опасные для людей после 60 лет

Сладкие соки, газированная вода, кофе и алкоголь могут нанести непоправимый вред здоровью пожилого человека, считает диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Почему с этими напитками следует быть осторожными, он рассказал «Москве 24».

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Бесконтрольное употребление кофе может привести к остеопорозу, а также дефициту важных микроэлементов, поскольку этот напиток «выводит» их из организма.

Опасен кофе еще и потому, что провоцирует повышение-снижение артериального давления, отмечает врач. Такие «скачки» являются повреждающим фактором для сосудистой стенки.

«У людей в возрасте сосудистая стенка в принципе уже хрупкая, и при этом повреждающем факторе в эти микротрещины, назовем это так, будет откладываться большее количество холестерина. Это в дальнейшем будет приводить к более быстрому развитию атеросклеротических изменений», – объяснил Евгений Арзамасцев.

С алкоголем людям старше 60 лет также рекомендуется быть чрезвычайно осторожными, поскольку он способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ускоряет старение клеток и их обезвоживание.

«Алкоголь способствует ограничению поступления жидкости в клетку. Сама вода будет находиться во внеклеточном пространстве, при этом клетка не будет получать питание. Это клетки миокарда, клетки печени, абсолютно любые клетки», – резюмировал диетолог.

Если пациенты находятся в группе риска по развитию сахарного диабета или имеют диагноз «избыточный вес», регулярное потребление сладких газированных напитков, а также пакетированных соков может ухудшить их состояние.