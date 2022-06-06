Врачи объяснили, какие яйца категорически нельзя есть

Этот продукт приносит много пользы человеческому организму. В яйцах много полезного, легко усвояемого белка, цинка, лецитина, холина, а также в них содержится целый комплекс жирорастворимых витаминов А, Е, D, К.

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Однако в некоторых случаях продукт нужно сразу выбросить. Как сообщает портал Pronews, если вы разбили яйцо и увидели, что оно имеет внутри розоватый или чуть зеленоватый переливающийся оттенок – готовить его нельзя. Эти признаки указывают на заражение продукта бактериями Pseudomonas. Блюда из таких яиц легко вызовут отравление.