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22 минуты назад

Врачи рассказали, какие яйца категорически нельзя есть

Родной город

Этот продукт приносит много пользы человеческому организму. В яйцах много полезного, легко усвояемого белка, цинка, лецитина, холина, а также в них содержится целый комплекс жирорастворимых витаминов А, Е, D, К.

Врачи объяснили, какие яйца категорически нельзя есть
Фото: Родной городРодной город

Однако в некоторых случаях продукт нужно сразу выбросить. Как сообщает портал Pronews, если вы разбили яйцо и увидели, что оно имеет внутри розоватый или чуть зеленоватый переливающийся оттенок – готовить его нельзя. Эти признаки указывают на заражение продукта бактериями Pseudomonas. Блюда из таких яиц легко вызовут отравление.

К слову, есть и другие опасные признаки некачественного продукта. Например, «волокнистый» белок, образование на желтке корки не совсем белого цвета, а иногда и коричневой.

Еда,
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