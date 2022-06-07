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39 минут назад

Шеф-повар перечислил продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Вечерняя Москваиещё 2

Шеф-повар Анатолий Крюков, являющийся членом Ассоциации поваров России, рассказал, какие продукты не рекомендуется хранить в холодильнике.

Перечислены продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В первую очередь эксперт отнес к таким продуктам помидоры.

— Даже когда их срывают зелеными, они всегда дозревают в теплом темном месте. А в холодильнике процесс останавливается, и они становятся безвкусными, впитывают посторонние запахи, начинают «дубеть», — отметил он.

По словам Крюкова, если держать в холодильнике мед, то он начинает быстро кристаллизироваться. Также шеф-повар не советует хранить при холодной температуре шоколад, так как он в таких условиях скорее испортится, а на его поверхности образуется конденсат.

В список продуктов, для хранения которых холодильник является не лучшим местом, вошли также морковь, яблоки, картофель, капуста и цитрусовые с большим содержанием витамина C, передает NEWS.ru.

Еда,
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