Перечислены продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Шеф-повар Анатолий Крюков, являющийся членом Ассоциации поваров России, рассказал, какие продукты не рекомендуется хранить в холодильнике.

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В первую очередь эксперт отнес к таким продуктам помидоры.

— Даже когда их срывают зелеными, они всегда дозревают в теплом темном месте. А в холодильнике процесс останавливается, и они становятся безвкусными, впитывают посторонние запахи, начинают «дубеть», — отметил он.

По словам Крюкова, если держать в холодильнике мед, то он начинает быстро кристаллизироваться. Также шеф-повар не советует хранить при холодной температуре шоколад, так как он в таких условиях скорее испортится, а на его поверхности образуется конденсат.