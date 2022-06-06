Россиян призвали не увлекаться арбузами в июне

Ранние арбузы, как и все тыквенные – огурцы, дыня, тыква – склонны к накапливанию минерального азота.

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С учетом того, что раннему созреванию плодов, тех же самых арбузов, люди помогают искусственно, объемы вредных и даже опасных компонентов в их составе могут быть опасными для здоровья.

Как пояснил известный садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников, многие люди спешат за ранними арбузами, соскучившись за год по их вкусу.

Но то, что вкус у ранних плодов может разочаровать – это еще полбеды. Количество вредных веществ в их составе может представлять опасность – особенно для детей и людей с некоторыми заболеваниями.