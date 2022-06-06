Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Россиян призвали не увлекаться арбузами в июне

Inc-News

Ранние арбузы, как и все тыквенные – огурцы, дыня, тыква – склонны к накапливанию минерального азота.

Россиян призвали не увлекаться арбузами в июне
Фото: Inc-NewsInc-News

С учетом того, что раннему созреванию плодов, тех же самых арбузов, люди помогают искусственно, объемы вредных и даже опасных компонентов в их составе могут быть опасными для здоровья.

Как пояснил известный садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников, многие люди спешат за ранними арбузами, соскучившись за год по их вкусу.

Но то, что вкус у ранних плодов может разочаровать – это еще полбеды. Количество вредных веществ в их составе может представлять опасность – особенно для детей и людей с некоторыми заболеваниями.

Это не значит, что от июньских арбузов надо бежать без оглядки. Но, как минимум, злоупотреблять ими точно не стоит.

Еда,Александр Сидельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители