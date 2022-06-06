Сочная куриная грудка в панировке и клейкий рис, покрытые пряно-сладким соусом терияки, понравятся всей семье. Это изысканное блюдо точно произведет впечатление на всех за обеденным столом. Питательный, простой в приготовлении и пикантный рецепт с нежной курицей терияки, свежей тертой морковью и острыми побегами гороха, позволит вам приобщиться к японской кухне.

Фото: Inc-News Inc-News

Японская кухня: домбури с курицей под соусом терияки

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Кухня: Японская, обед, калории: 383, время приготовления: 00:35

Ингредиенты

— 1 луковица, зелень

— 250–300 г филе куриной грудки

— 1 морковь

— 30 мл соуса сои

— 30 мл соуса мирин

— 5 г черного кунжута

— 5 г семян кунжута

— 3 г кукурузной муки

— 20 г побегов гороха(капуста)

— 150 г риса для суши

Рецепт

1. Разогреть духовку до 200°C/180°C/395°F. Промыть рис для суши в сите под холодной проточной водой (промывать хорошенько руками!), затем поставить в сторону, чтобы полностью слить воду. Добавить отжатый рис с 200 мл холодной воды и щепоткой соли в кастрюлю с крышкой и довести до кипения на сильном огне.

2. После закипания уменьшить огонь до минимума, пока не начнет очень слабо пузыриться, и варить под крышкой 15 мин. Через 15 мин снять кастрюлю с огня и оставить накрытой еще на 10 мин перед подачей на стол. Не поднимать крышку! Держать ее все время накрытой, чтобы рис получился пышным и липким.

3. Добавить кукурузную муку в миску с 2 ст. л. холодной воды и хорошенько перемешать. Добавить соевый соус, мирин и 1 ст. л. сахара и перемешать — это соус терияки.

4. Нагреть большую сухую сковороду с широким дном (желательно с антипригарным покр-ем) на среднем огне. Когда соус нагреется, добавить соус терияки и варить 2–3 минуты или пока он не загустеет до консистенции, похожей на кленовый сироп.

5. Разрезать куриную грудку пополам, придерживая руками, чтобы остались два тонких кусочка.

6. Положить куриную грудку на противень (использовать оловянную фольгу, чтобы избежать беспорядка!) и полить 1 ст. л. густого соуса терияки (остальное оставить на потом!) Поставить противень в духовку на 10-12 мин или до полного прожаривания курицы.

7. Натереть морковь. Обрезать, затем мелко нашинковать зеленый лук.

8. Нарезать вареную курицу. Посыпать рис для суши нарезанной курицей, тертой морковью и горстью побегов гороха. Вылить оставшийся соус терияки на курицу и украсить черными и белыми семенами кунжута и нарезанным зеленым луком.