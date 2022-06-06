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46 минут назад

Диетолог Ивашкевич рассказала о полезных свойствах рукколы

RT на русском

Анна Ивашкевич, семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, рассказала о полезных свойствах рукколы.

Диетолог Ивашкевич рассказала о полезных свойствах рукколы
Фото: RT на русскомRT на русском

«Этот продукт имеет богатый состав: фолиевая кислота, магний, витамины С и А, клетчатка, железо и кальций, фитохимические вещества, и при этом руккола может похвастаться низкой калорийностью», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По ее словам, рукколу можно добавлять в свой рацион людям, страдающим диабетом и имеющим проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Среди других полезных свойств — руккола способствует оздоровлению глаз, помогает усваивать кальций, улучшает работу мозга, повышает иммунитет.

Еда,
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