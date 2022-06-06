Диетолог Ивашкевич рассказала о полезных свойствах рукколы

Анна Ивашкевич, семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, рассказала о полезных свойствах рукколы.
«Этот продукт имеет богатый состав: фолиевая кислота, магний, витамины С и А, клетчатка, железо и кальций, фитохимические вещества, и при этом руккола может похвастаться низкой калорийностью», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».
По ее словам, рукколу можно добавлять в свой рацион людям, страдающим диабетом и имеющим проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.
Среди других полезных свойств — руккола способствует оздоровлению глаз, помогает усваивать кальций, улучшает работу мозга, повышает иммунитет.