Названы лучшие варианты перекусов

Диетолог Елена Соломатина посоветовала устраивать два небольших приема пищи в течение дня между завтраком, обедом и ужином. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист назвала лучшим вариантом перекуса фрукты и овощи. Во время второго завтрака и полдника она посоветовала есть яблоки, перцы, помидоры, орехи, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами.

По словам диетолога, если основной прием пищи был пропущен, то перекус должен быть насыщенным.

«Если это перекус вместо обеда (допустим, нет возможности пообедать), то в этом случае он будет более плотным. Это может быть цельнозерновая булка с любой намазкой. Например, на основе авокадо. Или томатная паста с зеленью, специями и чесноком. Дальше это может быть кусок нежирного мяса (курица, индейка, телятина, говядина), рыба. И, например, салатный лист, огурец, перец или томат», — рассказала диетолог.

Соломатина посоветовала во время перекусов пить смузи из кисломолочных продуктов.

«Например, можно взбить огурцы, чеснок, зелень. Более сладкий вариант — банан или любые ягоды. Можно в смузи, чтобы он был достаточно густым, добавить творог. Можно потом добавить ложку меда, но не в миксер, а уже после приготовления. Такой перекус заменяет почти полноценный обед», — отметила она.