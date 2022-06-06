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1 час назад

Раскрыта неожиданная польза гранатового сока при онкологии

Мира Маркина

Гранатовый сок провоцирует естественную гибель клеток опухоли. Такое заявление сделала врач-нефролог Ольга Бердникова в беседе с изданием «Доктор Питер».

Раскрыта неожиданная польза гранатового сока при онкологии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт рассказала, что эллаговая кислота, содержащаяся в гранатовом соке, вызывает апоптоз — естественную гибель опухолевых клеток.

Еще один важный компонент этого продукта – уролитин А – влияет на митохондрии клеток, стимулируя их обновление и активную работу. Так что те, кто часто пьет гранатовый сок, стареют медленнее.

Также, по словам нефролога, гранатовый сок полезен и для гипертоников – он благоприятно воздействует на сосуды и помогает снижать давление.

Эксперт предупредила, что такой полезный продукт важно употреблять умеренно.

«Для оздоровления начинайте с разбавленного свежевыжатого сока (1/2 стакана воды на 1/2 сока). Концентрированный напиток, особенно ежедневно, пить не стоит. Магазинные соки всеми описанными выше полезными свойствами не обладают. В процессе переработки, стерилизации и хранения они утрачивают большую часть своей пользы, остается лишь вкус и цвет напитка, большая часть полезных соединений разрушается», — резюмировала врач.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, какой продукт животноводства способствует профилактике остеопороза.

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