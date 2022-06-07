Диетолог предостерегла от переедания черешни

Чрезмерное употребление черешни может вызвать аллергию, метеоризм и усугубление проблем с сахарным диабетом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина .

Первое, что может быть при передозировке черешней, – аллергическая реакция, говорит специалист. Кроме того, большое количество клетчатки и сахаров, которые в ней содержатся, способно привести к брожению и бурлению в желудке, а также метеоризму.