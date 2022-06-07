Диетолог предостерегла от переедания черешни

Чрезмерное употребление черешни может вызвать аллергию, метеоризм и усугубление проблем с сахарным диабетом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Первое, что может быть при передозировке черешней, – аллергическая реакция, говорит специалист. Кроме того, большое количество клетчатки и сахаров, которые в ней содержатся, способно привести к брожению и бурлению в желудке, а также метеоризму.
"Пока сезон черешни, действительно многие стремятся наесться на год. Но делать этого не стоит. Потому что витамины, которые она содержит, все равно не сохранятся в организме на целый год",
– подчеркнула эксперт.
По словам врача, черешню можно ежедневно включать в рацион, но важно знать меру. Специалист отмечает, что три горстки ягод, съеденные в течение дня, не навредят организму, а, наоборот, принесут пользу.