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1 час назад

Врач рассказала, чем грозит переедание черешней

Москва24иещё 5

Чрезмерное употребление черешни может вызвать аллергию, метеоризм и усугубление проблем с сахарным диабетом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог предостерегла от переедания черешни
Фото: Москва24Москва24

Первое, что может быть при передозировке черешней, – аллергическая реакция, говорит специалист. Кроме того, большое количество клетчатки и сахаров, которые в ней содержатся, способно привести к брожению и бурлению в желудке, а также метеоризму.

"Пока сезон черешни, действительно многие стремятся наесться на год. Но делать этого не стоит. Потому что витамины, которые она содержит, все равно не сохранятся в организме на целый год",

– подчеркнула эксперт.

По словам врача, черешню можно ежедневно включать в рацион, но важно знать меру. Специалист отмечает, что три горстки ягод, съеденные в течение дня, не навредят организму, а, наоборот, принесут пользу.

Еда,Елена Соломатина,
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