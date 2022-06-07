Эндокринолог назвал вредную для здоровья еду

«Я бы рекомендовал исключить или минимизировать продукты с высоким содержанием простых углеводов. Если употреблять их на постоянной основе, то рано или поздно начнёт откладываться жир. А при наличии предрасположенности со временем есть риск получить и сахарный диабет второго типа. Речь про сладкие газированные напитки, сладкие фрукты, ягоды, сухофрукты, изделия из пшеничной муки высшего сорта и так далее»,