Эндокринолог назвал вредную для здоровья еду

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что наиболее вредными для человека являются продукты с высоким содержанием простых углеводов, а также жирная и жареная пища.
«Я бы рекомендовал исключить или минимизировать продукты с высоким содержанием простых углеводов. Если употреблять их на постоянной основе, то рано или поздно начнёт откладываться жир. А при наличии предрасположенности со временем есть риск получить и сахарный диабет второго типа. Речь про сладкие газированные напитки, сладкие фрукты, ягоды, сухофрукты, изделия из пшеничной муки высшего сорта и так далее»,
— сказал Калинчев в разговоре с URA.RU.
По его словам, не стоит злоупотреблять и жирной пищей. Особенно это касается таких продуктов, как картофель фри, чипсы, жирная свинина.