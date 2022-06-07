Врач перечислила доступные продукты для восстановления печени

О продуктах, доступных любому россиянину и полезных для печени, «Москве 24» рассказала гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Эксперт утверждает, что продукты из ее списка можно включить в рацион на регулярной основе.
Овсяная каша особенно полезна при неалкогольной жировой болезни печени, отмечает врач. Поскольку в хлопьях овса содержится аминокислота метионин – она уменьшает отложение жира.
Для восстановления работы печени Нурия Дианова также рекомендовала ежедневно есть творог.
«У творога должна быть определенная жирность. Самая идеальная для печени и желчевыводящей системы — это 5%. Больше будет вредно, ниже — не нужно. Потому что в некоторые нежирные продукты добавляют модифицированный крахмал. И это как раз плохо влияет на жирность печени и усугубляет стеатоз», — объяснила специалист.
Печеные яблоки регулируют работу желчевыводящих путей и улучшают отток желчи. Их также эксперт порекомендовала добавить в рацион.
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