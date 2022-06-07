Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
3 часа назад

Врач перечислила доступные продукты для восстановления печени

Мира Маркина

О продуктах, доступных любому россиянину и полезных для печени, «Москве 24» рассказала гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Эксперт утверждает, что продукты из ее списка можно включить в рацион на регулярной основе.

Врач перечислила доступные продукты для восстановления печени
Фото: unsplash.comunsplash.com

Овсяная каша особенно полезна при неалкогольной жировой болезни печени, отмечает врач. Поскольку в хлопьях овса содержится аминокислота метионин – она уменьшает отложение жира.

Для восстановления работы печени Нурия Дианова также рекомендовала ежедневно есть творог.

«У творога должна быть определенная жирность. Самая идеальная для печени и желчевыводящей системы — это 5%. Больше будет вредно, ниже — не нужно. Потому что в некоторые нежирные продукты добавляют модифицированный крахмал. И это как раз плохо влияет на жирность печени и усугубляет стеатоз», — объяснила специалист.

Печеные яблоки регулируют работу желчевыводящих путей и улучшают отток желчи. Их также эксперт порекомендовала добавить в рацион.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, кому вредно есть сезонные ягоды каждый день.

Еда,Нурия Дианова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители