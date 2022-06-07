Врач перечислила доступные продукты для восстановления печени

«У творога должна быть определенная жирность. Самая идеальная для печени и желчевыводящей системы — это 5%. Больше будет вредно, ниже — не нужно. Потому что в некоторые нежирные продукты добавляют модифицированный крахмал. И это как раз плохо влияет на жирность печени и усугубляет стеатоз», — объяснила специалист.