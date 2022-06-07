Чем заменяют пшеницу в других странах

То, что для русского – хлеб, для китайца – рис. А для африканца – батат, а для индейца – кукуруза. Рассказываем, чем заменяют пшеницу в разных странах и континентах.

Фото: Машины и Механизмы Машины и Механизмы

Рис земли

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Это для нас рис – в основном плов, суши или тефтели. Мало кто из европейцев задумывается, что этот злак кормит половину земного шара! В первую очередь, Индию и Китай. Да что там – это главный ингредиент почти всей азиатской кухни и одна из самых древних культур. В 2017 году археологи пришли к выводу, что рис впервые был одомашнен аж 9,4 тыс. лет назад на юго-востоке Китая. Хотя более ранние работы говорят о том, что это могло случиться даже 10–12 тыс. лет назад в долине реки Янцзы, то есть примерно тогда или даже раньше, когда жители Плодородного полумесяца пытались «приручить» пшеницу.

И все не зря! Благодарные потомки древних рисоводов в 2020 году, например, съели около 757 миллионов тонн этого злака. Чтобы обеспечить такую уйму еды, в выращивании и обработке риса заняты сотни миллионов человек.

Царица полей

А вот с точки зрения индейцев и Никиты Хрущева главный злак – другой. В этом, впрочем, немало правды. Как ни странно, но мировое производство кукурузы обгоняет не только пшеницу, но даже рис. В 2018 году оно составило миллиард тонн! И да, маис – не менее древняя культура, чем перечисленные выше.

Сейчас сложно сказать, кто и где одомашнил кукурузу. Известно лишь, что это было в Новом Свете, и что к майя она попала с людьми, мигрировавшими с юга на территории современных Белиза и Гватемалы. Правда, в те далекие времена кукурузные початки были раз в 10 меньше современных – всего 3–4 см в длину, а само растение – низкорослым. Кстати, кукуруза с такими мини-початками популярна и в наши дни, причем внутри они мягкие, и едят их целиком. Но, как говорится, размер не имеет значения, главное – питательная ценность: маис весьма калориен, содержит много витаминов и аминокислот.

Интересно, что на втором месте по производству кукурузы стоит все тот же Китай (на первом, понятное дело, США). Львиная доля выращиваемого в России злака идет на корм скоту. А вот в тех же Штатах все совсем иначе: 40 % выращенной кукурузы уходит на биотопливо, только 36 % – на корм скоту и менее четверти – на стол местным жителям.

Задумайтесь: больше ста миллионов тонн урожая этого злака только в Америке уходит в топливный бак. Получается, что с точки зрения машин и механизмов индейцы и Хрущев точно правы: именно кукуруза – главный злак.

Это что еще за фрукт?

Кстати, все те же китайцы оккупировали первое место и в производстве картофеля – еще одного заменителя хлеба родом из Южной Америки. К слову, массово поедают последний далеко не везде – например, мало его едят в Африке южнее Сахары. Причина проста: при средней ночной температуре выше +25 клубни картофеля дегенерируют, все уходит «в ботву».

А еще южноамериканские индейцы «изобрели» киноа – хлебную зерновую культуру, произрастающую на склонах Анд. И она, вместе с кукурузой и картофелем, стала основой пищи этих народов. Инки даже называли ее «золотым зерном» и «матерью всех семян», считая киноа священным растением. Еще бы, ведь плоды его содержат больше белка, чем любые другие злаки, – в среднем 16,2 %, а в некоторых сортах эта цифра доходит до 20. Для сравнения – в пшенице содержится 14 % белков, в рисе – 7,5, а в кукурузе – всего 3,5 %.

А еще в киноа много фосфора (по этой части он не уступает многим видам рыбы) и железа (вдвое больше, чем в пшенице). Но самое удивительное то, что киноа – вовсе не злак, а фрукт! Это травянистое растение относится к псевдозерновым культурам и представляет собой белые, желтые и красные гроздья, собранные в соцветия и вьющиеся вокруг стебля.

Сладкий картофель

Именно так называют этот овощ у нас, хотя он ни разу не картофель. Он не принадлежит даже к семейству пасленовых, хотя относится к пасленоцветным. Эти клубни иногда еще именуют ямсом, несмотря на то что ямс вообще относится к семейству диоскорейных. Но сути это не меняет – и ямс, и батат во многих странах заменяют хлеб. В первую очередь, речь идет о все той же Поднебесной и странах Африки. В отличие от картофеля батат прекрасно чувствует себя при высоких ночных температурах, а по урожайности еще и опережает его.

Корнеплоды батата чаще всего жарят наподобие картошки, а ямса – сушат, перемалывают в муку и пекут лепешки. Эти культуры во многом полезнее и питательнее, чем картофель, а еще – крупнее. В тропических странах клубень батата, к примеру, достигает 1–3 кг, а ямса и вовсе – до 70 кг (и 2,5 метра в длину). Родина батата – Перу и Колумбия, а ямс одомашнили независимо сразу на трех континентах – в Азии, Америке и Африке.

Интересно, что батат, похоже, тоже «окультурили» в других частях света задолго до Колумба. Данные генетиков свидетельствуют: дикий вариант этого растения появился более 800 тыс. лет назад в Америке, а позднее каким-то образом разошелся по миру, попав в Вест-Индию, Полинезию, на остров Пасхи и в Новую Зеландию. По одной версии, семена батата разносили море и птицы. Впрочем, есть и другая версия: в Полинезии их называют «кумара», и так же это слово звучит в языках индейцев Южной Америки. Не исключено, что культуру переносили мореплаватели, просто еще доколумбовы.

Булки на ветках

Это не преувеличение, ведь перед нами – хлебное дерево, или артокарпус. Родина удивительного растения – Новая Гвинея, откуда полинезийцы завезли его на острова Океании. Пупырчатые плоды артокарпуса испокон веков заменяли местным жителям не только фрукты (мякоть их по вкусу напоминает дыню), но и овощи – в жареном виде хлебное дерево похоже на картофель. В первом случае фрукт должен быть спелым, во втором – нет.