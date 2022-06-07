Врач объяснила, почему фруктовый завтрак вреден

Начинать день с фруктов плохая идея, потому что они провоцируют скачок инсулина в организме. Такое мнение выразил спортивный врач Александра Пурига в своем Telegram-канале.

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Фрукты, выращенные в саду, слаще их диких «родственников», отмечает врач.

«В плодах, которые попадают к нам на стол, сахара больше, чем в их диких, «доселекционных» предшественниках. Для понимания сравните вкус, например, диких яблок и тех, что мы покупаем в магазинах», — подчеркнула эксперт.

Пурига напомнила, что у фруктозы такой же высокий гликемический индекс, как и у сахарозы. То есть, она провоцирует резкий скачок инсулина в организме, который в свою очередь способствует запасанию жира в организме.

Еще один недостаток фруктозы – когда уровень сахара падает, человеку вновь хочется есть.