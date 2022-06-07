Врач объяснила, почему фруктовый завтрак вреден

Начинать день с фруктов плохая идея, потому что они провоцируют скачок инсулина в организме. Такое мнение выразил спортивный врач Александра Пурига в своем Telegram-канале.
Фрукты, выращенные в саду, слаще их диких «родственников», отмечает врач.
«В плодах, которые попадают к нам на стол, сахара больше, чем в их диких, «доселекционных» предшественниках. Для понимания сравните вкус, например, диких яблок и тех, что мы покупаем в магазинах», — подчеркнула эксперт.
Пурига напомнила, что у фруктозы такой же высокий гликемический индекс, как и у сахарозы. То есть, она провоцирует резкий скачок инсулина в организме, который в свою очередь способствует запасанию жира в организме.
Еще один недостаток фруктозы – когда уровень сахара падает, человеку вновь хочется есть.
Поэтому эксперт рекомендовала заменить фрукты на завтрак овощами. А если все-таки хочется включить сладкие плоды в этот прием пищи, то следует избегать смузи и свежевыжатых соков – в них практически отсутствуют пищевые волокна.