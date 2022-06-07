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2 часа назад

Названы лучшие кухни мира

Даша Краснова

Ресурс Taste Atlas опубликовал список 100 лучших традиционных кухонь и блюд мира 2022 года. Первое место заняла итальянская кухня. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на эстонское издание Postimees.

Названы лучшие кухни мира
Фото: ТАССТАСС

Лучшими блюдами итальянской кухни признаны фокачча барезе, ньокко фритто, а лучшими продуктами: страчателла, прошутто Тоскано и паста.

Второе место занимает греческая кухня, третье - испанская, четвертое – румынская, а пятое - французская кухня.

Среди лучших блюд в мире первое место заняло мексиканское жаркое кочинита пибиль. Блюдо готовится из свинины, пасты аннато, горького апельсинового сока и чеснока. Его медленно запекают, а затем измельчают и подают с лепешками, тако или отдельно с луком-шалотом.

Второе место занял бразильский стейк пиканья. Это свежий кусок говядины, который особенно популярен и высоко ценится в Бразилии. На третьем месте расположились традиционные польские вареники. Они готовятся с картофелем и сыром, иногда с добавлением различных приправ или жареного лука.

Список основывался более чем на 63 тысячах локальных рейтингов. Русских блюд в топ-100 не оказалось.

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