На что обращать внимание при выборе растительного масла

Три пункта на этикетке подскажут, какое растительное масло лучше всего купить для употребления в пищу. Как выбрать качественный продукт, рассказывает Nation News.

Если в масле содержатся генетически модифицированные организмы (ГМО), то производитель обязан указать эту информацию на этикетке. Такой продукт лучше не употреблять, в особенности пожилым людям.

Также растительное масло хорошего качества не содержит холестерин и натрий. Зато в таком продукте есть высокое содержание жиров и витамина Е.

Третье, на что необходимо обратить внимание при выборе – это технология производства. Растительное масло, произведенное путем отжима, содержит больше полезных веществ в отличие от экстрагированного.