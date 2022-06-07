Четыре худших газировки, по мнению диетологов

Любой врач скажет вам, что газированные напитки вредят здоровью. Но некоторые виды газировок на самом деле опаснее остальных.

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Если постоянно пить газировку, то можно заработать немало проблем со здоровьем. Это и ожирение, и диабет, и ухудшение работы мозга. Существуют также газированные напитки, которые особенно вредят организму.

Mountain Dew. По мнению Клаудии Хлип, основательницы и владелицы Hleap Nutrition, это худшая газировка для здоровья. Всё дело в том, что в ней сахара содержится гораздо больше, чем во многих других газированных напитках. Специалисты из Американской кардиологической ассоциации советуют женщинам употреблять до 25 г сахара в сутки, мужчинам - до 36 г. При этом в одной банке Mountain Dew (0,33 л) - 46 г сахара.

Fanta со вкусом винограда. В 340 г такой «Фанты» - 44 г сахара и 170 килокалорий. Причём сахара в напитке содержится 88 процентов от суточной нормы. Чтобы было понятнее: 44 г сахара - это 11 чайных ложек, добавляет диетолог Бекки Керкенбуш.

Coca-Cola. Специалист Мишель Раух говорит, что эта газировка может повысить риск развития остеопороза. Это связано с тем, что данный напиток зачастую содержит фосфор. Если человек будет в больших количествах употреблять напитки с высоким уровнем фосфора и получать мало кальция, то это приведёт к снижению плотности костей, повышенной вероятности переломов и остеопороза.