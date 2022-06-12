Как определить червивую черешню

Многие люди спокойно едят черешню с грядок и даже не моют ее, веря в натуральность. Однако есть и те, кому не очень приятно употреблять черешню, в которой есть хоть какая-то живность. Чаще всего в черешне попадаются небольшие червяки, но самое неприятное в том, что их наличие определяется уже после того, как человек откусил часть ягоды. В материале “Рамблера” — о том, как не нарваться на черешню с червяком.

Как проверить ягоды на наличие червяков

Червивая черешня может быть в одной коробке в супермаркете или на рынке, поэтому не важно, где вы покупаете ягоды. Если у вас есть подозрение о том, что черешня червивая, возьмите самую спелую, а лучше — переспелую ягоду и осмотрите ее. Как правило, в червивой черешне есть круглая дырка, которую и проедает червь. Кроме того, такая ягода начинает немного гнить внутри. Попробуйте ее сжать, и если она кажется вам внутри пустой, то наверняка в ней есть червь.

Лучше всего проверить черешню, разделив ее руками или разрезав. Так вы точно сможете обнаружить червя. Если в одной из ягод вам попался червь, то есть высокая вероятность того, что они есть и в других. Поэтому лучше тщательно промыть черешню, чтобы избавиться от всей живности, которая есть внутри.

Как убрать червяков из черешни

Однако даже если вы купили черешню, все равно есть способ избавиться от червяков. Для этого вам понадобится литр воды на 500 грамм черешни, одна чайная ложка соли, дуршлаг и миска.