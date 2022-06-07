Какие продукты опасно хранить в холодильнике

Шеф-повар опроверг основные мифы о том, какие продукты действительно стоит хранить в холодильнике.
«Помидоры категорически нельзя хранить в холодильнике»,
– объяснил эксперт.
Даже если овощи были сорваны зелеными, то их нужно оставить дозревать в теплом месте. В холодильнике помидоры начинают дубеть и впитывать посторонние запахи.
Также хранить в холоде не стоит яблоки, морковь, картофель, капусту и мед. Лучше выбрать прохладные, темные и проветриваемые места.
Еще одним продуктом, который плохо переносит нахождение в холодильнике, шеф-повар назвал шоколад. Там сладость быстрее портится, а на поверхности образуется конденсат, сообщает