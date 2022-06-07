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43 минуты назад

Какие продукты опасно хранить в холодильнике

РИА "ФедералПресс"

Шеф-повар опроверг основные мифы о том, какие продукты действительно стоит хранить в холодильнике.

Какие продукты опасно хранить в холодильнике
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Помидоры категорически нельзя хранить в холодильнике»,

– объяснил эксперт.

Даже если овощи были сорваны зелеными, то их нужно оставить дозревать в теплом месте. В холодильнике помидоры начинают дубеть и впитывать посторонние запахи.

Также хранить в холоде не стоит яблоки, морковь, картофель, капусту и мед. Лучше выбрать прохладные, темные и проветриваемые места.

Еще одним продуктом, который плохо переносит нахождение в холодильнике, шеф-повар назвал шоколад. Там сладость быстрее портится, а на поверхности образуется конденсат, сообщает

Еда,
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