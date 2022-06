Как правильно пить кофе, чтобы прожить дольше

Ученые из Южного медицинского университета китайского города Гуанчжоу выяснили, как правильно пить кофе, чтобы увеличить продолжительность жизни. Оказалось, в напиток нужно добавлять сахар. Об этом пишет американское издание Eat This, Not That со ссылкой на журнал Annals of Internal Medicine.