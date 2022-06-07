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47 минут назад

Как правильно пить кофе, чтобы прожить дольше

Стелла Шмель

Ученые из Южного медицинского университета китайского города Гуанчжоу выяснили, как правильно пить кофе, чтобы увеличить продолжительность жизни. Оказалось, в напиток нужно добавлять сахар. Об этом пишет американское издание Eat This, Not That со ссылкой на журнал Annals of Internal Medicine.

Как правильно пить кофе, чтобы прожить дольше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе исследования были получены данные 171 тыс. участников, которые заполнили анкету британского Биобанка с вопросами о здоровье. В результате исследования выяснилось, что после семи лет регулярного употребления кофе без сахара у человека на 16-20% меньше шансов умереть по сравнению с теми, кто вообще не пьет этот напиток. А у тех, кто добавляет в кофе одну чайную ложку сахара, этот показатель увеличивается до 29-31%.

Данные о том, что кофе является полезным противовоспалительным напитком подтвердила старший диетолог медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и доцент этого вуза Дана Эллис Ханнс.

«Черный кофе самый полезный, так как в нем содержатся все присутствующие в его зернах полифенолы и антиоксиданты, но нет воспалительных соединений, которые можно найти в сахаре и в добавках типа сливок», — цитирует Ханнс «ИноСМИ».

По ее словам, у кофе с добавлением одной ложки сахара, по сути, тот же эффект, что и у напитка без сахара.

«Одна чайная ложка сахара — это очень мало для хорошо сбалансированной диеты, и такое его количество не приведет к скачку сахара в крови или к каким-то иным последствиям для здоровья, в отличие от сильно подслащенных напитков», - добавила Ханнс.

Еда,
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