Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог назвала скрытую опасность окрошки на квасе

Lenta.ruиещё 5

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала россиянам самый вредный вариант заправки для окрошки. Ее слова о скрытой опасности популярного ингредиента передает «Москва 24».

Диетолог назвала скрытую опасность окрошки на квасе
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По словам диетолога, для заправки летнего блюда лучше не использовать покупной квас, так как в нем содержится большое количество добавленного сахара. По уровню вредности Макиша приравняла этот напиток к сладкой газировке и рекомендовала заменить его на кефир. В этом кисломолочном продукте содержатся белок, кальций и много полезных живых бактерий, которые улучают состояние микрофлоры кишечника, пояснила эксперт.

Тем же, кто любит окрошку именно на квасе, диетолог посоветовала выбирать натуральный продукт с минимальным количеством углеводов в составе.

«Если это квас, что называется, живой или вы дома его делаете, там этот сахар съедают живые бактерии и содержание углеводов будет меньше», — предупредила Макиша.

По ее мнению, максимальное содержание углеводов в квасе не должно превышать четыре-пять граммов на 100 граммов продукта.

В заключение диетолог добавила, что правильно заправленную окрошку людям без проблем с желудком можно есть каждый день. Воздержаться от этого блюда нужно только при гастрите в стадии обострения, чтобы не усугубить течение болезни. А людям с лишним весом Макиша посоветовала заменить в супе колбасу на курицу, чтобы снизить калорийность блюда.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила россиян об опасности чрезмерного употребления черешни. По ее словам, переедание этой ягоды грозит аллергическим приступом и различными проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители