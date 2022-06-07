Как питаться полезно и недорого?

Стоимость продуктов в России продолжает расти. Сейчас все больше россиян мучает вопрос: как обеспечить семью вкусной и полезной пищей? Эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Мария Калошина нашла ответ. В разговоре с Общественной Службой Новостей она назвала блюдо, про которое все забыли из-за его простоты и дешевизны.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Оказалось, что каши остаются недорогим продуктом для правильного питания. Они обладают необходимыми свойствами, поддерживающими работу желудочно-кишечного тракта. Также данный продукт и сейчас остается одним из наиболее доступных по цене.

«Очень важно включать в ежедневный рацион крупяные продукты. Их можно употреблять в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Причем чем разнообразней будет выбор круп на столе, тем больше полезных микроэлементов получит ваш организм»,

– рассказала Мария Калошина.

Она объяснила, что цены на крупы в супермаркетах весьма демократичны. Сейчас самое подходящее время, чтобы попробовать киноа, булгур, кус-кус, и, конечно, не забывать о любимой многими россиянами гречке.

«Если речь идет о рисе – старайтесь выбирать бурые сорта – это рис, не прошедший шлифовку. Отдавайте предпочтение вариантам из цельных злаков – овсянке, пшену, амаранту, зеленой гречке»,