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11 минут назад

Как питаться полезно и недорого?

Вести Подмосковья

Стоимость продуктов в России продолжает расти. Сейчас все больше россиян мучает вопрос: как обеспечить семью вкусной и полезной пищей? Эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Мария Калошина нашла ответ. В разговоре с Общественной Службой Новостей она назвала блюдо, про которое все забыли из-за его простоты и дешевизны.

Как питаться полезно и недорого?
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Оказалось, что каши остаются недорогим продуктом для правильного питания. Они обладают необходимыми свойствами, поддерживающими работу желудочно-кишечного тракта. Также данный продукт и сейчас остается одним из наиболее доступных по цене.

«Очень важно включать в ежедневный рацион крупяные продукты. Их можно употреблять в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Причем чем разнообразней будет выбор круп на столе, тем больше полезных микроэлементов получит ваш организм»,

– рассказала Мария Калошина.

Она объяснила, что цены на крупы в супермаркетах весьма демократичны. Сейчас самое подходящее время, чтобы попробовать киноа, булгур, кус-кус, и, конечно, не забывать о любимой многими россиянами гречке.

«Если речь идет о рисе – старайтесь выбирать бурые сорта – это рис, не прошедший шлифовку. Отдавайте предпочтение вариантам из цельных злаков – овсянке, пшену, амаранту, зеленой гречке»,

– пояснила специалист. Так ваше меню станет разнообразным и полезным, добавила врач.

Еда,
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