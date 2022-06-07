Кондитер показала торт для первого дня рождения дочери Принца Гарри

Кондитер Клэр Птак, которой заказали торт на день рождения дочери принц Гарри и Меган Маркл, показала в соцсетях результат своего труда. Об этом пишет Daily Mail.

Клэр Птак, управляющая лондонским магазином Violet Cakes, поделилась фотографией красивого розового торта с бутонами пионов и глазурью, который, по предположению поклонников, был создан для Лилибет. Какая начинка была выбрана, не сообщается. Та же кондитер создавала торт на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году - он был со вкусом лимона и цветов бузины.