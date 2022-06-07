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1 час назад

Кондитер показала торт для первого дня рождения дочери Меган Маркл и Принца Гарри

Газета.Ru

Кондитер Клэр Птак, которой заказали торт на день рождения дочери принц Гарри и Меган Маркл, показала в соцсетях результат своего труда. Об этом пишет Daily Mail.

Кондитер показала торт для первого дня рождения дочери Принца Гарри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Клэр Птак, управляющая лондонским магазином Violet Cakes, поделилась фотографией красивого розового торта с бутонами пионов и глазурью, который, по предположению поклонников, был создан для Лилибет. Какая начинка была выбрана, не сообщается. Та же кондитер создавала торт на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году - он был со вкусом лимона и цветов бузины.

Помимо торта в социальных сетях появилось фото Лилибет. Это второе официальное фото дочери Меган Маркл и принца Гарри после того, как 23 декабря герцог и герцогиня Сассекские выпустили рождественскую открытку. Представители пары добавили, что $100 тыс. (£79 000 тыс.) были пожертвованы в честь дня рождения Лилибет.

Еда,принц Гарри,
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