Природный афродизиак: какой продукт стимулирует желания

О необычных свойствах некоторых продуктов известно многим. Чаще всего имбирь называют главным помощником иммунитета, но как выяснил "Рамблер" он работает еще и как мощный афродизиак.

Фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона" Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Имбирь — многолетнее растение, корень которого употребляют в пищу более 5000 лет в Индии и Китае. Там его использовали в пищу из-за вкусовых или лечебных свойств.

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Специалисты объясняют, что полезных свойств у имбиря много. Специю используют для борьбы с тошнотой, укрепления иммунитета и в качестве афродизиака для стимуляции сексуального аппетита как у мужчин, так и у женщин.

Имбирь и его свойства афродизиака

Имбирь состоит из эфирного масла, производных сесквитерпена и также содержит гингерол. Именно это вещество придает ему свойства афродизиака, оказывая стимулирующее и оздоравливающее действие на организм. Его свойства способствуют расширению сосудов и облегчению притока крови, необходимого для эрекции.

Более того, эта пряность , будучи сладкой и острой, повышает температуру тела. Его действие можно усилить, если сочетать с женьшенем или сарсапарелью.

Полезные для либидо вещества в составе имбиря:

- Органические кислоты. Важно не допускать дефицит органических кислот, потому что он приводит нарушению питания клеток в организме, из-за чего слабеет иммунная система, слабо выводятся токсины. В результате могут произойти сбои в работе сердечно-сосудистой системы, что негативно влияет на мочеполовую систему, а это уже может "уронить" либидо.

- Витамины. Витамин А способствует нормальному кровообращению в организме, без которого страдает эректильная функция. Витамин С участвует выработку сперматозоидов и тестостерона.

Аминокислоты. Они отвечают за синтез белка и передачу нервных импульсов. При сбоях в течении последнего процесса происходят нарушения потенции.

- Цинк. Без цинка не будет нормально вырабатываться тестостерон, а его нехватка ведет и к половым проблемам.

-Железо. Недостаток железа влияет на железы внутренней секреции, производящие гормоны отвечающие за эректильную функцию

- Фосфор. Улучшает тонус мышц и поддерживает сосуды.

"Этой зимой, по совету свекрови, начали пить с мужем чай с имбирем. Хотели с его помощью укрепить иммунитет.

В скором времени стала за собой замечать повышенный интерес к супругу, прямо как в самом начале нашего романа. Извините за подробности, но желания одолевали и днем и ночью, в любой день месяца. И любимый не отставал. Прямо какой-то второй медовый месяц!