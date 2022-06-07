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36 минут назад

Врач развеяла миф о пользе кофе для человека

Парламентская газета

Кофеин действует на людей неодинаково — все зависит от персональной восприимчивости к этому веществу, заявила в беседе с News.ru врач-сомнолог Софья Черкасова.

Врач развеяла миф о пользе кофе для человека
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Она отметила, что кофе не является для человека необходимостью. Однако большинство людей все-таки пьют его, чтобы оставаться бодрыми, и многим из них напиток действительно помогает, а есть те, на кого кофеин не влияет вовсе. Большую роль играет персональная восприимчивость, подчеркивает Черкасова.

По ее мнению, не следует употреблять кофе каждый день, так как в этом случае его прием становится привычкой и уже не дает никакого эффекта. Для того, чтобы кофеин вновь начал действовать, сомнолог советует делать паузы в его применении.

Еда,
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