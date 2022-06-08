Россиянки рассказали о позорных провалах на кухне

Каждый человек часть своего времени проводит на кухне - ежедневно мы стараемся приготовить что-то поесть или просто открываем дверь холодильника в надежде найти что-нибудь новое. Однако часто время проведенное на кухне, превращается в катастрофу. Россиянки рассказали о своих провалах на популярном форуме. Самые интересные ответы читайте в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

Оказывается, сразу у нескольких хозяек случался самый анекдотичный случай: "классика: сварить компот, и через сито его процедить". В такой ситуации женщины даже не могли расстраиваться, оставалось только посмеяться.

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"Голубцы из фиолетовой капусты. Знала что цвет так себе будет, но чтоб настолько. Ели с закрытыми глазами. Вкусные, но очень мерзкие"

"Один раз после бурной вечеринки решила сделать омлет, яйца планировала разбивать в пиалочку, там размешать ну и на сковородку, так вот, три яйца я разбивала в раковину и вообще не понимала че происходит...";

"Решили с подругой салат свекольный сделать с чесноком. Мне сказали иди чеснок найди, я пошла, нашла, выкопала, почистила натерла и не пойму почему не пахнет чеснок. В итоге я оказывается откопала луковицы тюльпанов и бросила в салат...", — рассказали пользовательницы сообщества Админ.Аншлак.

У многих случались провалы во время приготовления борща:

"Вместо томатного сока в зажарку отправила абрикосовый сок. И не попробовала. Вот же в конце варки борща я удивилась...";

"Сварила борщец с курицей , курица превратилась в птеродактиля";

"Когда начали вместе жить с будущим мужем, я готовить не особо умела, дома мама и сестра готовили в основном. Решила побаловать его борщем и думала магги для борща содержит в себе всё. Сварила картошку и закинула туда магги... была розовая вода, без мяса и капусты.";

"Досолить борщ из солонки , в которой оказывается был ванилин".

Некоторые вспомнили о провалах на домашних встречах с будущими мужьями. Именно тогда, когда надо было произвести впечатление, что-то шло не так:

"А я мужу (тогда ещё парню) на первое домашнее свидание, в 19 лет пожарила картошку. А ложку в рот взял и вытащил мой длинный волос оттуда... надо было видеть его лицо";

"В 18 лет я пожарила картошку своему сейчас уже мужу. Она оказалась совершенно сырой, но подгоревшей. Я сделала вид, что так и задумано, что я именно такую хрустящую и люблю. Сама есть не стала, типа сытая была, а парень ел";

"Позвала парня в гости и решила приготовить его любимую шарлотку. И так переволновалась, что забыла муку положить. Яблочный омлет...".