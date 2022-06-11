Культовый итальянских художник и изобретатель Леонардо да Винчи с детства очень любил суп минестроне — легкое блюдо из сезонных овощей, иногда с добавлением макарон или риса. О том, как быстро приготовить ароматный минестроне, рассказал шеф-повар Александр Журкин в программе "Будь, готовь!" на канале Мир24.