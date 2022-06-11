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27 минут назад

Секрет любимого супа Леонардо да Винчи: видео

Диана Товсепова

Культовый итальянских художник и изобретатель Леонардо да Винчи с детства очень любил суп минестроне — легкое блюдо из сезонных овощей, иногда с добавлением макарон или риса. О том, как быстро приготовить ароматный минестроне, рассказал шеф-повар Александр Журкин в программе "Будь, готовь!" на канале Мир24.

Нам понадобится:

Томаты – 150 г

Фасоль стручковая – 50 г

Масло оливковое – 15 г

Лук репчатый – 80 г

Морковь – 100 г

Соус песто – 20 г

Сыр пармезан – 50 г

Фасоль консервированная – 150 г

Перец болгарский – 100 г

Стебель сельдерея – 2 шт.

Чили – 5 г

Чеснок – 15 г

Орегано – 3 г

Базилик – 5 г

Томаты в с/с – 200 г

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт приготовления знаменитого итальянского супа.

Ранее мы писали о том, как приготовить советский паштет.

Еда,Видео,Александр Журкин,Леонардо да Винчи,
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