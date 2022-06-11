Культовый итальянских художник и изобретатель Леонардо да Винчи с детства очень любил суп минестроне — легкое блюдо из сезонных овощей, иногда с добавлением макарон или риса. О том, как быстро приготовить ароматный минестроне, рассказал шеф-повар Александр Журкин в программе "Будь, готовь!" на канале Мир24.
Томаты – 150 г
Фасоль стручковая – 50 г
Масло оливковое – 15 г
Лук репчатый – 80 г
Морковь – 100 г
Соус песто – 20 г
Сыр пармезан – 50 г
Фасоль консервированная – 150 г
Перец болгарский – 100 г
Стебель сельдерея – 2 шт.
Чили – 5 г
Чеснок – 15 г
Орегано – 3 г
Базилик – 5 г
Томаты в с/с – 200 г
Соль, перец – по вкусу
Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт приготовления знаменитого итальянского супа.
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