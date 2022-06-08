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38 минут назад

Диетолог рассказала, как выбрать полезное мороженое

Москва24иещё 1

При выборе полезного мороженого следует смотреть на цену, состав, калорийность и упаковку, сообщила Ura.ru диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

Диетолог рассказала, как выбрать полезное мороженое
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Самое первое – это цена. Дешевое мороженое априори не может быть качественным. Поскольку себестоимость того же молока достаточно высокая, тем более сливочное масло и тд. Обращаем внимание на более дорогое мороженое",

– отметила эксперт.

Она посоветовала выбирать мороженое с максимально натуральным составом, избегая в нем пальмовых масел, непонятных красителей и ароматизаторов.

Калорийность продукта также должна быть небольшая, а вафлю, как подчеркнула диетолог, лучше не есть, так как обычно в ней содержатся транс-жиры.

Необходимо, по словам Соломатиной, смотреть и на форму мороженого. Так, в случае его мягкости и помятости продукт брать не стоит, потому что это говорит о том, что он оттаял. Уточняется, что в таком мороженом могут распространяться бактерии, которые потом, даже при повторном замораживании, попадут в организм.

"Еще лучше мороженого – сорбет. Он сделан на основе натурального сока и пюре фруктов и ягод. Его можно легко сделать самому. И тогда это будет точно полезное лакомство. Но нужно знать меру, ведь даже в натуральном продукте может быть много сахара",

– рассказала диетолог.

Еда,Елена Соломатина,
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