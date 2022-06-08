Диетолог рассказала, как выбрать полезное мороженое

"Самое первое – это цена. Дешевое мороженое априори не может быть качественным. Поскольку себестоимость того же молока достаточно высокая, тем более сливочное масло и тд. Обращаем внимание на более дорогое мороженое",

Калорийность продукта также должна быть небольшая, а вафлю, как подчеркнула диетолог, лучше не есть, так как обычно в ней содержатся транс-жиры.

Необходимо, по словам Соломатиной, смотреть и на форму мороженого. Так, в случае его мягкости и помятости продукт брать не стоит, потому что это говорит о том, что он оттаял. Уточняется, что в таком мороженом могут распространяться бактерии, которые потом, даже при повторном замораживании, попадут в организм.