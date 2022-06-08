Диетолог назвал необычный продукт, провоцирующий изжогу

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о неожиданном продукте, вызывающем изжогу. Об этом сообщает "Москва 24".
Он заявил, что употребление мягкого белого хлеба или сладких булок может спровоцировать изжогу, так как эти продукты повышают кислотность желудка.
"Если употреблять хлеб в небольших количествах и если его немножко подсушивать, то в этом случае рисков развития изжоги будет меньше. Мягкий белый хлеб гораздо больше повышает кислотность, нежели подсушенный"
Также изжога появляется из-за большого количества жирной и жареной пищи в рационе. В качестве примера он привел мясо свинины, от которого изжога может появиться даже у тех, кто ранее с ней не сталкивался.
"Сюда пойдут цитрусовые, лук, чеснок и любая острая пища, а также алкоголь, кофе и шоколад. Если же нет проблем с кислотностью желудка и в принципе не имеется такого заболевания как рефлюкс, то есть заброс кислого содержимого в пищевод, то эти продукты вызывать изжогу не будут"
Ранее сообщалось, что врач назвал лучший маринад для шашлыка.