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2 часа назад

Диетолог назвал необычный продукт, провоцирующий изжогу

Мария Каткова

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о неожиданном продукте, вызывающем изжогу. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог назвал необычный продукт, провоцирующий изжогу
Фото: unsplash.comunsplash.com

Он заявил, что употребление мягкого белого хлеба или сладких булок может спровоцировать изжогу, так как эти продукты повышают кислотность желудка.

"Если употреблять хлеб в небольших количествах и если его немножко подсушивать, то в этом случае рисков развития изжоги будет меньше. Мягкий белый хлеб гораздо больше повышает кислотность, нежели подсушенный"

Также изжога появляется из-за большого количества жирной и жареной пищи в рационе. В качестве примера он привел мясо свинины, от которого изжога может появиться даже у тех, кто ранее с ней не сталкивался.

"Сюда пойдут цитрусовые, лук, чеснок и любая острая пища, а также алкоголь, кофе и шоколад. Если же нет проблем с кислотностью желудка и в принципе не имеется такого заболевания как рефлюкс, то есть заброс кислого содержимого в пищевод, то эти продукты вызывать изжогу не будут"

Ранее сообщалось, что врач назвал лучший маринад для шашлыка.

Еда,
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