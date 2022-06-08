Диетолог назвал необычный продукт, провоцирующий изжогу

"Сюда пойдут цитрусовые, лук, чеснок и любая острая пища, а также алкоголь, кофе и шоколад. Если же нет проблем с кислотностью желудка и в принципе не имеется такого заболевания как рефлюкс, то есть заброс кислого содержимого в пищевод, то эти продукты вызывать изжогу не будут"