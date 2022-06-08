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1 час назад

Два самых опасных для диабетиков фрукта

Ferra.ruиещё 1

Вообще при диабете второго типа нужно внимательно относиться ко всем фруктам, которые вы съедаете. Но особенно опасны для организма могут быть апельсины и бананы.

Два самых опасных для диабетиков фрукта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чтобы держать под контролем уровень сахара в крови при диабете второго типа, нужно придерживаться правильного питания. Лучше всего будет, если диета окажется сбалансированной. При этом важно знать, что некоторые фрукты особенно опасны для здоровья тем, что могут вызвать резкие скачки глюкозы в организме.

Специалисты портала Diabetes.co.uk отмечают, что на самом деле фрукты содержат много природных сахаров. Также в них углеводов чаще всего больше, чем в некрахмалистых овощах.

В ряде фруктов сахара намного больше, чем в других продуктах. Например, это апельсиныи бананы. Поэтому есть их при диабете нужно с осторожностью.

Министерство здравоохранения советует жителям Великобритании употреблять хотя бы пять порций овощей и фруктов в день. Кроме того, представители Американской диабетической ассоциации рекомендуют заменять сладкие десерты на фрукты.

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