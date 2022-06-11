Фо-Бо — это национальный вьетнамский суп с лапшой. От популярного рамена он отличается тем, что бульон для второго часто варят из свиных костей, курицы или овощей, в то время как для традиционного Фо-бо — из говядины. Блогер @v_ogorod раскрыл рецепт приготовления сытного блюда. Соответствующий ролик он опубликовал в своем TikTok-аккаунте.

Кулинар демонстрирует, что он предварительно обжаривает на сухой сковороде специи для супа: лук, бадьян, гвоздику, корицу, перец и кориандр. Он объясняет это тем, что так сильнее раскрывается их аромат. Примечательно, что автор рецепта бульон варит в казане на мангале.

По окончанию приготовления говядины мужчина настоятельно рекомендует ее тщательно промыть. После мясо необходимо снова положить в заранее отмытый от предыдущего бульона казан и залить чистой холодной водой. Подписчик решил уточнить, зачем повар избавился от первой порции бульона.

“Чтобы бульон был прозрачным. При первой варки образуется много серой пены, которая портит бульон”,

— объяснил блогер.