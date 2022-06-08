Как выбирать фрукты и ягоды летом, чтобы не прогадать

Летом мы часто скупаем фрукты и ягоды, ошибочно полагая, что уж в это время года все они вкусные и свежие. Однако это заблуждение – некачественный продукт, увы, можно встретить вне зависимости от сезона.

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Как не попасться на уловки недобросовестных продавцов и действительно выбрать самые сочные плоды? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Клубника

Выбирая эту ягоду, присмотритесь к ее основанию – если верхушка клубники белая, это значит, что ее собрали незрелой. А вот на размер и форму обращать внимание не стоит, ведь на вкус эти факторы не влияют.

Абрикосы

Краснота абрикоса далеко не гарант его спелости. В данном случае следует отдавать предпочтение темно-оранжевым ароматным плодам, слегка мягким по структуре. Слишком мягкие абрикосы окажутся переспелыми, а твердые кислыми.

Груша

Есть отличный способ проверить спелость груши. Надавите на верхушку фрукта пальцем: если она поддастся давлению, значит, груша созрела, и ее можно брать. При этом сам плод должен быть твердым.

Голубика