Диетолог рассказала о самых полезных и опасных продуктах летом

Изменить привычный рацион в летнее время посоветовала ростовчанам заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии РостГМУ, кандидат медицинских наук Ирина Дядикова.
Она рассказала информационному агентству «ДОН 24», что на некоторые продукты стоит налегать, чтобы насытить организм полезными веществами, другие помогут легче переносить жару, а некоторая еда, в условиях очень теплого ростовского лета, становится опасной.
«Летние фрукты и ягоды — кладезь не только витаминов, но и пектинов. Предпочтение отдаем черешне, клубнике, крыжовнику, смородине и, конечно, самой большой ягоде — арбузу. Из зелени можно делать салаты, смузи. К примеру, в 100 граммах щавеля содержится половина суточной нормы витамина С — это больше, чем в лимоне или шпинате»,
— рассказала диетолог.
Желто-оранжевые и красные овощи, такие как морковь, томат, тыква, помимо прочего замедляют процесс старения и защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета.
Тем, кто тяжело переносит жару, стоит чаще есть капусту, огурцы, помидоры, зеленый болгарский перец — эти овощи обладают охлаждающим действием. А баклажаны помогают снизить сахар и улучшить работу сердца.
«Наваристые супы и борщи лучше заменить на овощные блюда: холодные свекольники, окрошку на кефире. Вместо мяса лучше есть рыбу, приготовленную на гриле или отварную. Мясо тоже стоит либо варить, либо запекать»,
— посоветовала Ирина Дядикова.
Когда на улице жарко, не стоит есть и пить: острый перец и любую острую зелень, листовую горчицу, копчености, консервы, соленые сыры (лучше — белые сычужные малосоленые), жирные и острые соусы, сладкую газировку (она усиливает жажду).
«В жару пейте простую минеральную воду (не соленую), фреш-соки из зеленых овощей и фруктов, компоты без сахара, морсы, травяные отвары, зеленый чай. И не злоупотребляйте летним блюдом — шашлыком, в особенности с приемом алкоголя! Желаю всем здорового лета!»
— сказала доктор.