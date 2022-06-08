Диетолог рассказала о самых полезных и опасных продуктах летом

«Летние фрукты и ягоды — кладезь не только витаминов, но и пектинов. Предпочтение отдаем черешне, клубнике, крыжовнику, смородине и, конечно, самой большой ягоде — арбузу. Из зелени можно делать салаты, смузи. К примеру, в 100 граммах щавеля содержится половина суточной нормы витамина С — это больше, чем в лимоне или шпинате»,