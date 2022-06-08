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1 час назад

Врач назвал самый полезный напиток

Мария Каткова

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов рассказал, как правильно употреблять кефир для того, чтобы получить от него максимум пользы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что если употреблять кефир с утра, то он будет улучшать аппетит, наладит работу нервной системы и может устранить неприятный запах изо рта.

Если пить кефир на ночь, напиток будет способствовать улучшению пищеварения и усвоению полезных витаминов и микроэлементов, съеденных за день.

Терапевт предостерег от употребления кефира тех, кто страдает от гастрита, язвы, колита и некоторых заболеваниях мочеполовой системы. Также он посоветовал смотреть на срок годности при покупке товара.

Ранее сообщалось, что диетолог назвал необычный продукт, провоцирующий изжогу.

Еда,Видео,
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