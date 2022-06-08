Почему помидоры лучше не хранить в холодильнике

Помидоры стоит хранить при комнатной температуре, а не в холодильнике, чтобы они не потеряли вкус. Об этом «Царьграду» рассказала эксперт по домашнему хозяйству Зинаида Бельцева.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

По ее словам, оптимальная температура для хранения спелых помидоров составляет от 8 до 10 градусов тепла. Домашние помидоры, которым еще предстоит созреть, лучше хранить при температуре от 14 до 16 градусов.

Она отметила, что в среднем красные помидоры не портятся и не теряют вкус до двух-четырех дней, а розовые могут лежать одну-две недели.

«Просто храните помидоры при комнатной температуре. Если вы не запасаете большие объемы этих овощей, тогда за пару-тройку дней они еще не успеют ни испортиться, ни переспеть, ни замерзнуть»,