Врач объяснила, что не следует готовить из экзотических видов мяса

Из экзотических видов мяса не стоит делать строганину и всевозможные сыровяленые деликатесы. Об этом россиян предупредила врач-диетолог Светлана Титова.

По ее словам, из-за неправильного процесса выращивания животного или хранения мяса «можно подхватить целый ряд фатальных для организма заболеваний, например, таких как ботулизм».

Однако если человек на все 100% уверен, что все условия хранения и термической обработки были соблюдены, можно есть «и мясо черепахи, и марала, и так далее», заключила диетолог в беседе с News.ru.