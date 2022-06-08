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1 час назад

Врач объяснила, что не следует готовить из экзотических видов мяса

Парламентская газета

Из экзотических видов мяса не стоит делать строганину и всевозможные сыровяленые деликатесы. Об этом россиян предупредила врач-диетолог Светлана Титова.

Врач объяснила, что не следует готовить из экзотических видов мяса
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По ее словам, из-за неправильного процесса выращивания животного или хранения мяса «можно подхватить целый ряд фатальных для организма заболеваний, например, таких как ботулизм».

Однако если человек на все 100% уверен, что все условия хранения и термической обработки были соблюдены, можно есть «и мясо черепахи, и марала, и так далее», заключила диетолог в беседе с News.ru.

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