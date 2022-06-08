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56 минут назад

Диетолог предупредила об опасности мясных и сырных нарезок из магазина

Вечерняя Москва

К покупным мясным и сырным нарезкам следует относиться с осторожностью, поскольку таким образом может сбываться продукция с нарушенным сроком годности. Об этом предупредила диетолог Марият Мухина.

Диетолог предупредила об опасности мясных и сырных нарезок
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Недобросовестные продавцы, ретейлеры нарушают безопасную производственную упаковку, делают нарезку и ставят свой срок годности. В итоге получается некачественная еда, обсемененная штаммами грибов, кишечными бактериями и другими болезнетворными и условно патогенными микроорганизмами, — пояснила она.

Эксперт рассказала, что продукцию в удобной упаковке часто покупают в дорогу. Однако в салоне автомобиля продукт может перегреться, в этом случае опасная микрофлора размножится до критических значений, отметила она. Употребление еды с таким количеством опасных микроорганизмов, по ее словам, грозит развитием инфекционного шока. Его симптомами являются повышение температуры, аритмия, обезвоживание, тошнота, рвота и диарея. Подобное состояние может даже привести к летальному исходу, подчеркнула Мухина в интервью радио Sputnik.

Еда,Марият Мухина,
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