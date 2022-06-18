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32 минуты назад

Как замораживать бананы, чтобы они не чернели

Катерина Саломе

В банановой мякоти содержится множество полезных микроэлементов. Кроме того, фрукт считается настоящим природным антидепрессантом. О пользе этих тропических плодов можно говорить бесконечно, но важно понять одно — их не можно, а нужно есть. Вот только срок хранения у них небольшой, но "Рамблер" расскажет, как разобраться с этой проблемой.

Как замораживать бананы, чтобы они не чернели
Фото: pixabay.compixabay.com

Почему бананы чернеют?

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Как и большинство других плодов, бананы созревают под действием этилена. Примечательно, что в отличие от других фруктов, эти выходцы с островов Малайского архипелага производят слишком много газа. Его избыточное количество приводит к распаду желтых пигментов, поэтому на шкурке появляются характерные темные пятна.

Сколько хранятся плоды?

По упомянутой выше причине у бананов очень короткий срок хранения. Свежие тропические плоды при комнатной температуре могут храниться в среднем семь дней. После наступает процесс распада сложных углеводов на простые элементы. Употребление такого перезрелого фрукта не может привести к отравлению, тем не менее для пищеварения это не самый лучший подарок.

Как их замораживать?

Чтобы увеличить срок хранения бананов, знающие хозяйки их замораживают. Существует несколько способов, но не все они позволяют сохранить плоды в приятном глазу желтом цвете. Так, например, если положить фрукт в морозильную камеру в кожуре, он потемнеет. Причем как снаружи, так и внутри. Поэтому стоит отдать предпочтение другим способам (в обоих вариантах бананы можно хранить не более трех месяцев):

заморозка бананов без кожуры

Перед заморозкой с плодов необходимо снять шкурку и разложить очищенные фрукты на ровной поверхности (например, на разделочной доске или небольшом противне), застеленной пищевой пленкой или пергаментной бумагой, для предварительного замораживания. Доставать бананы можно уже через два часа, после чего нужно разложить фрукты по фасовочным пакетам и вернуть обратно в морозилку — на хранение.

заморозка нарезанных бананов

Плоды необходимо нарезать кружочками, причем лучше, чтобы они были одинаковой толщины для более равномерной заморозки. После требуется разложить их на застеленной пищевой пленкой или пергаментной бумагой поверхности. Но в этом варианте бананы следует замораживать в течение часа. По истечению этого времени фрукты нужно сложить в контейнер или обычный пакет, но не забыть тогда выпустить из него воздух. В конце вернуть кусочки обратно в морозилку.

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