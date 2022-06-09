Названы самые опасные для здоровья овощи и фрукты

Профессор Михаил Кутушов назвал продукты, способные оказаться токсичными из-за высоких доз нитратов.
Эксперт пояснил, что под словом «нитраты» подразумеваются соли азотной кислоты. Это соединения, которые обеспечивают растениям рост и развитие. Их чрезмерное количество опасно для здоровья человека.
По словам Кутушова, сок, мякоть овощей и фруктов могут накапливать высокие концентрации химии. Это может быть вызвано щедрой обработкой нитратами будущего урожая.
Наибольший уровень опасных солей может содержаться в плодах, которые продаются не в сезон. Например, в свекле, листовом салате, петрушке, зеленом луке, укропе, редисе и так далее.
Эксперт посоветовал не давать ранних фруктов и ягод детям, так же как и тепличных плодов. Кроме того, для детей лучше очищать их от кожуры, верхушек и хвостиков, передает «МедикФорум».
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, на какие июньские плоды стоит обратить особое внимание. По словам специалиста, к ранним летним культурам относят черешню, клубнику, вишню и красную смородину.