Названы самые опасные для здоровья овощи и фрукты

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Профессор Михаил Кутушов назвал продукты, способные оказаться токсичными из-за высоких доз нитратов.

Эксперт пояснил, что под словом «нитраты» подразумеваются соли азотной кислоты. Это соединения, которые обеспечивают растениям рост и развитие. Их чрезмерное количество опасно для здоровья человека.

По словам Кутушова, сок, мякоть овощей и фруктов могут накапливать высокие концентрации химии. Это может быть вызвано щедрой обработкой нитратами будущего урожая.

Наибольший уровень опасных солей может содержаться в плодах, которые продаются не в сезон. Например, в свекле, листовом салате, петрушке, зеленом луке, укропе, редисе и так далее.

Эксперт посоветовал не давать ранних фруктов и ягод детям, так же как и тепличных плодов. Кроме того, для детей лучше очищать их от кожуры, верхушек и хвостиков, передает «МедикФорум».