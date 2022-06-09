Как выбрать вкусный и полезный июньский арбуз

В России уже начали продавать арбузы. Маркетолог Екатерина Дворникова в эфире телеканала «МИР 24» рассказала, что в июне эти бахчевые привозят преимущественно из Ирана.

Фото: Мир24 Мир24

«Это самая ранняя полоса созревания. В иранских арбузах нет ничего страшного, по вкусу и качеству они ничуть не отличаются от привычных российских. Это миф, что только местные арбузы качественные. Главное, чтобы при выращивании плода была соблюдена технология. И если сейчас, в июне, продавец вам честно говорит, что арбуз из Ирана, то такой продукт можно смело покупать», – заявила эксперт.

Также сейчас в Россию могут поступать арбузы из Китая и Азербайджана. Для созревания качественной ягоды нужно много солнца и сто дней. Впрочем, они могут быть выращены и в теплице. Чтобы выбрать именно грунтовый арбуз, нужно найти на его бочке желтоватое пятно, которое появляется от контакта с почвой.

По словам эксперта, количество нитратов в арбузе тоже не связано со временем его продажи. А зависит, скорее, от добросовестности производителя. Есть определенные критерии, по которым можно определить вероятность наличия нитратов в арбузе.

Арбуз без нитратов будет ровным, глянцевым, однородным, без выпуклостей или проколов. Если есть возможность увидеть арбуз в разрезе, то мякоть не должна иметь сиреневого оттенка, в ней не должно быть белых и желтых прожилок, а семечки должны сидеть плотно. Проверить можно и уже купленный арбуз, поместив его мякоть в стакан с водой. Она не должна окраситься.