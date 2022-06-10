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2 часа назад

Диетолог напомнил россиянам о доступном овоще с омолаживающим эффектом

Lenta.ruиещё 7

Диетолог Вэнь Ланьсю напомнил россиянам, что зеленый болгарский перец крайне полезен и обладает омолаживающим эффектом. Об этом сообщает издание «Ежедневные новости Владивостока».

Врач напомнил о доступном овоще с омолаживающим эффектом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач заявил, что этот доступный овощ содержит витамины В, С, А, Е, каротин, капсаицин, пищевые волокна, селен, натрий, магний, кальций, железо, цинк, медь, марганец, фосфор, а также является природным антиоксидантом. Диетолог заключил, что благодаря большому количеству витаминов и полезных микроэлементов этот овощ эффективно борется со старением, морщинами и проблемами кожи, а также ускоряет метаболизм и нормализует работу ЖКТ.

Кроме того, болгарский перец содержит 74-94 процента воды и небольшое количество калорий, поэтому будет незаменим для тех, кто мечтает избавиться от лишнего веса, уточнил эксперт. Сочетать этот продукт диетолог советует, например, с нежирной свининой.

Еда,
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