Врач напомнил о доступном овоще с омолаживающим эффектом

Врач заявил, что этот доступный овощ содержит витамины В, С, А, Е, каротин, капсаицин, пищевые волокна, селен, натрий, магний, кальций, железо, цинк, медь, марганец, фосфор, а также является природным антиоксидантом. Диетолог заключил, что благодаря большому количеству витаминов и полезных микроэлементов этот овощ эффективно борется со старением, морщинами и проблемами кожи, а также ускоряет метаболизм и нормализует работу ЖКТ.