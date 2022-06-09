Как лучше пить кофе в жару

Кофе выводит воду из организма, поэтому его следует запивать водой, что поможет избежать обезвоживания. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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— Если вы любитель кофе, то отказываться от одной-двух порций в день не стоит. Нужно только помнить, что это не тот напиток, который утоляет жажду, — сказал эксперт.

Кроме того, Тяжельников порекомендовал избегать злоупотребления кофе и энергетиками в жару. Содержащийся в них кофеин обладает возбуждающим действием.

Теплая погода заставляет работать сосуды и сердце в усиленном режиме. При этом чрезмерное употребление кофе окажет дополнительную нагрузку, передает агентство городских новостей «Москва».