На логотипе "нового Макдоналдса" будут изображены картофель фри и бургер

Символ качества продукции В пресс-службе компании рассказали "Известиям", что на новом логотипе изображены главные символы сети ресторанов - две палочки картошки-фри желтого цвета желто-оранжевый бургер. В компании также отметили, что зеленый фон новой торговой марки "символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости". С четверга сеть ресторанов запускает новую рекламную кампанию, в которой будет использоваться этот логотип. В компании добавили, что пока не выбрали название для ресторанов, уточнив, что "работа в этом направлении еще идет", есть восемь наименований, которые зарегистрированы в Роспатенте, включая "Тот самый" и "Свободная касса". Первые 15 точек сети должны открыться в Москве и Московской области 12 июня. Всего до конца июня около 200 ресторанов закрывшейся сети возобновят работу в России под новым брендом. "Две сосиски и лужа кетчупа" Пользователи соцсетей восприняли новую торговую марку "в штыки". Многие даже заподозрили ее разработчиков в плагиате. В частности, граждане заметили, что логотип компании, заменившей McDonald's, похож по цветам на флаг Бангладеш. К кругу на эмблеме новой сети ресторанов добавлены только две линии. Кроме того, новый торговый знак напоминает логотипы украинской сети заправок Wog, Adidas, сети отелей Marriott, социальной сети Now и американской компании Warner Music Group. Некоторым пользователям не понравился рисунок на логотипе. "У них котлетка из булок выпала", "Две сосиски и лужа кетчупа", "две палки и помидор", "Ноги футболиста и мяч" - россияне стали делиться друг с другом ассоциациями к изображению на новой торговой марке. Многим также не понравилась цветовая гамма логотипа, особенно "болотно-зеленый" фон. "Темно-зеленый как-то тяжести придает. Не просто зашел и покушал, а как бы с напрягом", - предположил один из пользователей "ВКонтакте". "Лучше б не позорились", - написали несколько человек. Они также задались вопросом, во сколько обошлась разработка новшества. Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале тоже раскритиковала новый логотип компании. "Новый логотип чудовищный. Какие-то темные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зеленый, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок это как бы бургер)", — написала она. По мнению Собчак, новые цвета и сам логотип получились "унылыми" по сравнению с оригинальными. "Ну хорошо, вот забираете вы бизнес, но красиво можно это как-то обставить?" — спросила телеведущая. Собчак также призвала подписчиков оценить новый логотип компании, и многие в комментариях были с ней согласны. Закрытие McDonald's После начала военной спецоперации России на Украине Washington Post сообщил 8 марта со ссылкой на главу компании Криса Кемпчински, что McDonald's закроет все 850 ресторанов в России. А в пресс-службе компании уточнили 11 марта, что точки сети приостановят свою работу с 14 марта. 16 мая McDonald's опубликовала на портале PR Newswire заявление, в котором объявила об уходе с российского рынка после 32 лет работы в стране. Компания также заявила о намерении продать "весь свой портфель ресторанов" в России местным покупателям. При этом в McDonald's подчеркнули, что новый владелец не сможет использовать название, логотип, брендинг и меню "Макдоналдс", хотя компания "продолжит сохранять свои товарные знаки в России". Источник ТАСС в компании рассказал, что "McDonald's вернется в Россию в июне под новым брендом. При этом будут сохранены рабочие места, как и 90% поставщиков. 19 мая стало известно, что российский бизнес McDonald's приобрел один из местных франчайзи американской корпорации — компания "ГиД" нефтяника из Новокузнецка Александра Говора. С 2015 года Говор и его компания "ГиД" управляли 25 ресторанами бренда в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Александр Говор — сооснователь нефтеперерабатывающей "НефтеХимСервис" (за 2021 год выручка 97,5 млрд руб., прибыль — 483 млн руб., согласно данным "СПАРК.Интерфакс"). Бизнесмен также владеет отелем Park Inn и сетью частных клиник "Гранд Медика" в Новокузнецке.