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2 часа назад

Составлен рейтинг самых вкусных рыб Новосибирской области

НДН.Инфоиещё 2

Жители региона голосовали за рыбу, которая встречается в водоемах области.

Составлен рейтинг самых вкусных рыб Новосибирской области
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Минсельхоз Новосибирской области озвучил результаты опроса о предпочтениях в рыбе жителей региона. Самой вкусной рыбой сибиряки сочли судака, за него проголосовали 47% респондентов.

На втором месте оказалась щука, ее выбрали 28% опрошенных. Тройку лидеров замкнул сазан, за него проголосовали 25% новосибирцев.

Также жители Новосибирской области не против видеть на столе пелядь, карася и карпа, за них проголосовали 24, 22 и 16 процентов респондентов соответственно.

В 2021 году в регионе выловили 12 326 тонн рыбы, это на 5% больше, чем годом ранее. Больше 10 776 тонн — промышленная добыча, 1550 тонн — аквакультура. Предприятиям, работающим в этой отрасли, возмещают 50% затрат на посадочный материал и оборудование.

Напомним, ранее сибирские ученые рассказали, какая форель полезнее.

Еда,
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