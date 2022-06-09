Диетолог предостерегла от ранних арбузов

"Это, как правило, селитра. Из-за этого арбузы опасны большим количеством нитратов, которые при определенных условиях переходят в нитриты. Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Тем самым нарушается дыхание клеток, ткани и органы испытывают гипоксию. Беременным женщинам и детям не стоит сейчас есть арбузы. Для них это может быть опасно. Лучше подождать, когда начнется сезон".