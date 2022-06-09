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57 минут назад

Диетолог предостерегла от ранних арбузов

Мира Маркина

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" объяснила, почему ранние арбузы могут представлять опасность для организма.

Диетолог предостерегла от ранних арбузов
Фото: pexelspexels

По словам медика, сезон арбузов начнется только через два месяца, а сейчас многие плоды напичканы стимуляторами роста:

"Это, как правило, селитра. Из-за этого арбузы опасны большим количеством нитратов, которые при определенных условиях переходят в нитриты. Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Тем самым нарушается дыхание клеток, ткани и органы испытывают гипоксию. Беременным женщинам и детям не стоит сейчас есть арбузы. Для них это может быть опасно. Лучше подождать, когда начнется сезон".

Диетолог объяснила, как отличить хороший арбуз от нитратного по внешнему виду:

"Опасный арбуз легко определить по внешнему виду. У такого плода белые или желтые прожилки и не сахаристая мякоть. Более того, не стоит делать акцент на цвете, так как ягоду могут окрасит".

А вот сезонные арбузы крайне полезный продукт:

"Он хорошо утоляет жажду и предотвращает обезвоживание в летнюю жару. Также там много калия, который оказывает мочегонный эффект. Он промывает организм и положительное воздействует на почки и желчный пузырь. Кроме того, в арбузах содержится достаточное количество магния. Это вещество оказывает успокоительный эффект, расслабляет сосуды, понижает давление и снимает спазмы".

Однако из-за высокого содержания сахара в ягоде людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом нельзя злоупотреблять ей.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как проверить арбуз на химию.

Еда,Елена Соломатина,
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