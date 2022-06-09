Диетолог предупредила о вреде некоторых видов орехов

Диетолог, нутрициолог Олеся Лукашенкова перечислила опасные для здоровья свойства орехов.

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Орехи — полезный продукт, но существует много нюансов, о которых важно помнить при их употреблении, рассказала специалист в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, в фундуке, арахисе, каштанах, фисташках, грецких орехах содержится пальмитиновая кислота, которая повышает риск тромбообразования. А в арахисе также много эруковой кислоты, токсичной для миокарда.

Орехи не рекомендуют есть при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также при хронических нарушениях работы поджелудочной железы и печени, добавила диетолог.

«Орехи способны усугубить состояние при псориазе и экземе. Тем, у кого угревая сыпь, лучше отказаться от арахиса. В составе земляного ореха есть вещество, которое усиливает выработку кожного жира»,

— отметила Лукашенкова.