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37 минут назад

Диетолог Лукашенкова предупредила о вреде некоторых видов орехов

RT на русском

Диетолог, нутрициолог Олеся Лукашенкова перечислила опасные для здоровья свойства орехов.

Диетолог предупредила о вреде некоторых видов орехов
Фото: pixabay.compixabay.com

Орехи — полезный продукт, но существует много нюансов, о которых важно помнить при их употреблении, рассказала специалист в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, в фундуке, арахисе, каштанах, фисташках, грецких орехах содержится пальмитиновая кислота, которая повышает риск тромбообразования. А в арахисе также много эруковой кислоты, токсичной для миокарда.

Орехи не рекомендуют есть при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также при хронических нарушениях работы поджелудочной железы и печени, добавила диетолог.

«Орехи способны усугубить состояние при псориазе и экземе. Тем, у кого угревая сыпь, лучше отказаться от арахиса. В составе земляного ореха есть вещество, которое усиливает выработку кожного жира»,

— отметила Лукашенкова.

Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с URA.RU дала советы по выбору полезного мороженого.

Еда,Елена Соломатина,
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