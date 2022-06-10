Диетолог призвала не злоупотреблять сметаной

Некоторые думают, что сметана является более полезной заправкой для многих блюд. Но почему этим продуктом не стоит злоупотреблять, рассказала диетолог Наталья Нефедова.

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Сметана является достаточно жирным продуктом. И если добавлять ее в блюдо, нужно помнить о повышении калорийности пищи. Поэтому частое употребление сметаны может привести к набору лишнего веса и ожирению, пишет радио Sputnik.

«Надо в день употреблять две-три порции молочных продуктов. Например, две столовые ложки сметаны – это порция, стакан молока – порция, 50 граммов сыра – порция, 175 граммов йогурта – это тоже порция»,

— отметила диетолог.