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59 минут назад

Диетолог призвала не злоупотреблять сметаной

Слово и Делоиещё 1

Некоторые думают, что сметана является более полезной заправкой для многих блюд. Но почему этим продуктом не стоит злоупотреблять, рассказала диетолог Наталья Нефедова.

Диетолог призвала не злоупотреблять сметаной
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сметана является достаточно жирным продуктом. И если добавлять ее в блюдо, нужно помнить о повышении калорийности пищи. Поэтому частое употребление сметаны может привести к набору лишнего веса и ожирению, пишет радио Sputnik.

«Надо в день употреблять две-три порции молочных продуктов. Например, две столовые ложки сметаны – это порция, стакан молока – порция, 50 граммов сыра – порция, 175 граммов йогурта – это тоже порция»,

— отметила диетолог.

Человек вправе выбирать те кисломолочные продукты, которые больше нравится. Важно помнить, чтобы две-три ежедневные порции не состояли исключительно из сметаны.

Еда,Наталья Нефедова,
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