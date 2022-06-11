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1 час назад

Как охладиться в жару? Приготовить домашнее мороженое

Eva.ruиещё 1

Наконец-то настало не только календарное, но и температурное лето, можно достать с антресолей босоножки. А еще сейчас самое время мороженого, но лучше всего приготовить его самостоятельно. Предлагаем рецепт, который вам понравится.

Как приготовить домашнее мороженое
Фото: vk.com/ats_womanvk.com/ats_woman

Ингредиенты:

мягкий творог/греческий йогурт — 150 г крыжовник (можно использовать любые ягоды по вкусу, замороженные или свежие) — 100-150 г небольшой банан (спелый) — 1 шт (~150 г) можно добавить для сладости мед или сироп по вкусу

Процесс приготовления:

Ягоду и творог с помощью блендера взбить. Если ягода замороженная, то ее можно не размораживать. Добавить порезанный банан, снова измельчить блендером до однородной гладкой консистенции. Если недостаточно сладости, добавить ложку сиропа или меда. Переложить мороженое в пластиковый контейнер и положить в морозильную камеру. Чтобы мороженое не превратилось в глыбу льда, обязательно перемешивать его несколько раз пока оно замерзает.

Еда,
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