Как приготовить домашнее мороженое

Наконец-то настало не только календарное, но и температурное лето, можно достать с антресолей босоножки. А еще сейчас самое время мороженого, но лучше всего приготовить его самостоятельно. Предлагаем рецепт, который вам понравится.

Фото: vk.com/ats_woman vk.com/ats_woman

Ингредиенты:

мягкий творог/греческий йогурт — 150 г крыжовник (можно использовать любые ягоды по вкусу, замороженные или свежие) — 100-150 г небольшой банан (спелый) — 1 шт (~150 г) можно добавить для сладости мед или сироп по вкусу

Процесс приготовления: