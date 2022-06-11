Как приготовить домашнее мороженое

Наконец-то настало не только календарное, но и температурное лето, можно достать с антресолей босоножки. А еще сейчас самое время мороженого, но лучше всего приготовить его самостоятельно. Предлагаем рецепт, который вам понравится.
мягкий творог/греческий йогурт — 150 г крыжовник (можно использовать любые ягоды по вкусу, замороженные или свежие) — 100-150 г небольшой банан (спелый) — 1 шт (~150 г) можно добавить для сладости мед или сироп по вкусу
Ягоду и творог с помощью блендера взбить. Если ягода замороженная, то ее можно не размораживать. Добавить порезанный банан, снова измельчить блендером до однородной гладкой консистенции. Если недостаточно сладости, добавить ложку сиропа или меда. Переложить мороженое в пластиковый контейнер и положить в морозильную камеру. Чтобы мороженое не превратилось в глыбу льда, обязательно перемешивать его несколько раз пока оно замерзает.