Врач предостерегла россиян от покупки арбузов в июне

Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила россиянам, что покупать арбузы в июне – плохая идея, так как они могут навредить организму.
Диетолог сообщила, что июнь – это еще не сезон арбузов. Те ягоды, которые выкладывают на прилавки, "напичканы" стимуляторами роста. Сильнее всего это может навредить беременным и детям.
Зачастую стимулятором выступает селитра, из-за которой в ягоде появляется большое количество нитратов, которые при определенных условиях переходят в нитриты.
– Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Тем самым нарушается дыхание клеток, ткани и органы испытывают гипоксию,
– пояснила Соломатина в интервью с "Вечерней Москвой".
Она также отметила, что определить, какие плоды выращены с использованием стимуляторов, достаточно просто: у них имеются белые или желтые прожилки, а мякоть "не сахаристая". Также она предостерегла от выбора арбуза по цвету, добавив, что его могут окрасить.