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40 минут назад

Врач предостерегла россиян от покупки арбузов в июне

Vse42.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила россиянам, что покупать арбузы в июне – плохая идея, так как они могут навредить организму.

Врач предостерегла россиян от покупки арбузов в июне
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Диетолог сообщила, что июнь – это еще не сезон арбузов. Те ягоды, которые выкладывают на прилавки, "напичканы" стимуляторами роста. Сильнее всего это может навредить беременным и детям.

Зачастую стимулятором выступает селитра, из-за которой в ягоде появляется большое количество нитратов, которые при определенных условиях переходят в нитриты.

– Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Тем самым нарушается дыхание клеток, ткани и органы испытывают гипоксию,

пояснила Соломатина в интервью с "Вечерней Москвой".

Она также отметила, что определить, какие плоды выращены с использованием стимуляторов, достаточно просто: у них имеются белые или желтые прожилки, а мякоть "не сахаристая". Также она предостерегла от выбора арбуза по цвету, добавив, что его могут окрасить.

Еда,Елена Соломатина,
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