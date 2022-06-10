Врач предостерегла россиян от покупки арбузов в июне

Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила россиянам, что покупать арбузы в июне – плохая идея, так как они могут навредить организму.

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Диетолог сообщила, что июнь – это еще не сезон арбузов. Те ягоды, которые выкладывают на прилавки, "напичканы" стимуляторами роста. Сильнее всего это может навредить беременным и детям.

Зачастую стимулятором выступает селитра, из-за которой в ягоде появляется большое количество нитратов, которые при определенных условиях переходят в нитриты.

– Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Тем самым нарушается дыхание клеток, ткани и органы испытывают гипоксию,

– пояснила Соломатина в интервью с "Вечерней Москвой".