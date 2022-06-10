Ученые: как связана любовь к рыбе и онкология

Большинство из нас знает, что риск меланомы повышает привычка загорать под палящим солнцем. Однако, с этим связано и питание. Ученые выяснили, что у рака кожи есть связь с любовью к рыбе. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Согласно исследованиям, проведенным Университетом Брауна в США, более высокое потребление рыбы может быть связано с повышенным риском развития меланомы. Их данные опубликованы в журнале Cancer Causes and Control.

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Чтобы изучить взаимосвязь между потреблением рыбы и риском меланомы, авторы проанализировали данные, собранные у 491 367 взрослых. Участники рассказали, как часто они ели жареную рыбу, нежареную рыбу и тунца в течение предыдущего года, а также размеры их порций.

Исследователи обнаружили, что у взрослых, чье среднее потребление рыбы составляло более 42,8 грамм в день, риск развития аномальных клеток во внешнем слое кожи был на 28% выше.

Развитие этих аномальных клеток также известно как меланома нулевой стадии — новообразование находится только в эпидермисе и не распространяется вглубь.

В частности, за период исследования у 5034 участников (1%) развилась злокачественная меланома, а у 3284 (0,7%) развилась меланома нулевой стадии. Исследователи обнаружили, что более высокое потребление нежареной рыбы и тунца было связано с повышенным риском развития злокачественной меланомы и меланомы нулевой стадии.

Ученые объяснили такое влияние частого употребления рыбы:

«Мы предполагаем, что наши выводы могут быть связаны с загрязняющими веществами в рыбе, такими как полихлорированные бифенилы, диоксины, мышьяк и ртуть...

Предыдущее исследование показало, что более высокое потребление рыбы связано с более высоким уровнем этих загрязняющих веществ и более высоким риском рака кожи», — объяснил один из авторов исследования, Юненг Чо, доцент кафедры дерматологии и эпидемиологии в Университете Брауна.

Что важно знать

Специалисты отмечают, что с наступлением жары, число случаев заболевания начнет расти.

В связи с этим важно знать, на какие признаки следует обращать внимание. Одним из самых ранних признаков меланомы является появление новых родинок.

Нормальная родинка традиционно имеет круглую или овальную форму с ровным краем; они обычно не больше 6 мм.

Признаки родинки, которая могут говорить об опасных родинках:

• увеличение размера

• изменение формы

• изменение цвета

• кровотечение или образование корки

• появление зуда или болезненности.